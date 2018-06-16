Степанакерт, 17 июня, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Никол Пашинян во второй раз с момента своего назначения 8 мая на пост премьер-министр Армении посетил Нагорно-Карабахскую Республику.

primeminister.am Никол Пашинян на передовых позициях Нагорно-Карабахской Республики

Нынешний визит происходит после протестных акций, увольнений и назначений в Нагорном-Карабахе. Также до визита министерство обороны НКР несколько раз сообщало, что Азербайджан стягивает военные подразделения к линии соприкосновения войск.

Во время визита Пашинян успокоил карабахцев как по вопросам внешней, так и внутренней политики.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента НКР, 16 июня президент Бако Саакян вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном посетил участок границы на востоке Республики Арцах (НКР), где ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией.

После этого лидеры двух государств провели в министерстве обороны Нагорного Карабаха рабочее совещание, которое было посвящено повышению обороноспособности Армии обороны, вопросам военного сотрудничества между Карабахом и Арменией и ситуации на границе.

Что касается внутренней политики, то во время встречи с Бако Саакяном глава армянского правительства выразил безоговорочную поддержку правительству Карабаха и лично Саакяну.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, Никол Пашинян сперва поздравил новоназначенных членов правительства Карабаха с назначением и подчеркнул, что приветствует и придает важность готовности Бако Саакяна внести реальные и содержательные изменения.

«Хотел бы выразить в этом вопросе безоговорочную поддержку коллегам из Арцаха и лично президенту Бако Саакяну. Правительство Армении безоговорочно поддерживает ваш политический курс», — сказал Никол Пашинян.

Следует отметить, что несколько человек во главе с депутатом парламента Нагорного Карабаха Айком Ханумяном уже несколько дней требуют отставки Бако Саакяна.