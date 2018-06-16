Москва, 17 июня, 2018, 02:52 — ИА Регнум. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием такси на улице Ильинка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

GörlitzPhotography Такси

Речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 264 УК РФ, «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель такси задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Инцидент произошел в районе дома 5/2 по улице Ильинка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 мая в центре Москвы автомобиль такси выехал на тротуар и сбил группу пешеходов. Травмы получили восемь человек, состояние одной из пострадавших — средней тяжести.

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