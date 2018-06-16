Москва, 17 июня, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно доставила в околоземное пространство разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М». Об этом 17 июня сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Bin im Garten Модель спутника Глонасс-М

Старт ракеты-носителя состоялся 17 июня в 00:46 мск. Вскоре после запуска носитель был взят на сопровождение наземными средствами контроля ВКС.

В расчетное время — ровно через десять минут после старта — космическая головная часть ракеты штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Разгонный блока «Фрегат» и космический аппарат «Глонасс-М» вышли на низкую околоземную орбиту.

Еще несколько часов займет выведение аппарата «Глонасс-М» на расчетную орбиту, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах Роскосмоса — развёртывание космической системы «Сфера» с помощью тяжёлых ракет-носителей «Ангара-A5». На орбиту Земли запустят более 600 спутников.

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