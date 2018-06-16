Москва, 17 июня, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Водитель такси, сбивший в центре Москвы группу пешеходов, мог заснуть за рулем или перепутать педали управления. Таковы предварительные версии произошедшего, передает телеканал НТВ.

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Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что умысла в его действиях не было. По данным ЦОДД Москвы, таксист является гражданином Киргизии, он работал в таксомоторной фирме.

Двое из восьми пострадавших — гражданки Мексики, они получили легкие травмы и находятся в стабильном состоянии. Состояние пяти пострадавших медики называют удовлетворительным, один человек находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM вечером 16 июня автомобиль въехал в группу людей на улице Ильинка в Москве. Водителя задержали на месте происшествтия.

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