Калининград, 17 июня, 2018, 00:03 — ИА Регнум. На чемпионате мира в России — 2018 сборная Хорватии обыграла сборную Нигерии со счётом 2:0. По голу было забито в каждом из таймов. Матч обещал быть симпатичным, ведь, как сообщало ИА REGNUM, Калининград был признан городом с самой комфортной погодой для игр чемпионата.

Ровена Роза Agência Brasil Огенекаро Петер Этебо, забивший в свои ворота

Превью к футболу Нигерии и Хорватии я озаглавил как «время удивлять», и неслучайно. Хорваты нас ещё удивят, а вот нигерийцы смотрятся пока бледно. Хоть и тренер «суперорлов» Гернот Рор искал перед матчем добрые знаки: от выступающих в чемпионате России нигерийцев до того, что Калининград когда-то был немецким городом.

Не помогло. В первом тайме ленивой игры хорваты давили на нигерийцев, те отбивались, но на 32-й минуте в ворота Нигерии залетел сложносочинённый гол. Лука Модрич, звезда №1 в составе хорватов, подал угловой, Анте Ребич головой пробил по воротам, а Марио Манджукич подправил мяч — тот угодил в ногу защитника с трудным для Геннадия Орлова имени Одженекаро Этебо и залетел в ворота. Автогол!

Во втором тайме сборная оптимиста Гернота Рора пошла вперёд, но за 20 минут до конца матча Виллиам Трост-Эконг завалил в своей штрафной Марио Манджукича, и Лука Модрич реализовал пенальти.

Сборная Хорватии с тремя очками возглавляет группу D. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, сборные Аргентины и Исландии неожиданно сыграли ничейный матч, в котором Лионель Месси не забил пенальти.

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