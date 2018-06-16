Калининград, 16 июня, 2018, 23:53 — ИА Регнум. 16 июня на стадионе «Калининград» между национальными сборными Хорватии и Нигерии был разыгран матч 1-го тура группы D в рамках чемпионата мира — 2018 по футболу. Противостояние завершилось уверенной победой европейской сборной со счётом 2:0.

Хорватия

В конце первого таймс Огхенекаро Этебо срезал мяч в свои ворота — 1:0. На 71-й минуте хавбэк «Реала» Лука Модрич удвоил преимущество, реализовав пенальти — 2:0.

Статистика матча (Хорватия/Нигерия)

Удары 9/7

Удары в створ 2/2

Владение 53%/47%

Фолы 18/13

Набрав 3 очка, Хорватия поднялась на первое место, обойдя Аргентину и Исландию по итогам первого тура. Нигерия без очков опустилась на последнее место.

Составы на матч:

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринчич, Вида, Ловрен, Перишич, Ракитич, Модрич, Крамарич, Манджукич, Ребич.

Нигерия: Узохо, Трост-Эконг, Идову, Балогун, Шеку, Ндиди, Этебо, Микел, Мозес, Айуоби, Игхало.

Главный арбитр матча: Сандро Риччи.

Предупреждения: Ракитич — 30, Трост-Эконг — 70, Брозович — 89.

Голы: Этебо (авг) 32 — 1:0, Модрич (пен) 71 — 2:0.