Порошенко назвал «закон о нацбезопасности» планом сотрудничества с НАТО
Киев, 16 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Планом сотрудничества Украины со странами-членами НАТО будет закон о национальной безопасности, который уже на следующей неделе может принять Верховная рада. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент страны Петр Порошенко.
«Законом о национальной безопасности мы (власти Украины) продолжим реформирование сектора обороны и безопасности», — сказал украинский лидер.
По его словам, Киев сделает более «прозрачным» закон о национальной безопасности, в котором будет прописан ряд очень важных требований.
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Напомним, ранее власти Украине начали масштабное реформирование вооруженных сил (ВСУ) и министерства обороны, чтобы привести их к стандартам Североатлантического альянса.
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