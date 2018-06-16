Москва, 16 июня, 2018, 23:20 — ИА Регнум. В результате наезда такси на улице Ильинка в центре Москвы пострадали и были госпитализированы 8 человек. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

(сс) stux В больнице

«Пострадали (в ДТП) 8 человек», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, одна из пострадавших женщин находится в состоянии средней степени тяжести, еще семеро — в удовлетворительном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня в центре Москвы автомобиль такси въехал в толпу пешеходов. ДТП произошло в районе д. 5/2 по ул. Ильинка.

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