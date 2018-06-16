* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 16 июня, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Ответственность за взрыв на востоке Афганистана, в результате которого погибли более 20 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность (за кровавую акцию)», — передает вещатель.

Ранее телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти сообщил, что 16 июня на востоке Афганистана в результате взрыва погибли 26 человек, еще более 50 пострадали. Трагедия произошла в провинции Нангархар.

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