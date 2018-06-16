Донецк, 16 июня, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Направляющаяся на чемпионат мира (ЧМ) по футболу группа туристов из Швейцарии случайно заехала в Донбасс. Об этом написала журналист и украинский волонтер Анна Домбровская на странице в соцсети Facebook.

СВ ДНР ИА Regnum Фронт. Аэропорт. ДНР

По ее словам, футбольные фанаты, планировавшие посетить матч Бразилия — Швейцария в Ростове-на-Дону, чуть не «заехали на передовую».

«Навигатор проложил им (болельщикам из Швейцарии) путь через … Донецк», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине, вспыхнувшая после госпереворота в Киеве, продолжается с 2014 года. За это время в Донбассе были убиты и ранены сотни мирных граждан и военных, а также была разрушена инфраструктура городов и сел. Однако это не останавливает руководство Украины от попыток силового захвата Донбасса.

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