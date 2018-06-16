Москва, 16 июня, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Правительство предлагает новую методику расчета размера пенсий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения, которую правительство внесло на ратификацию в Госдуму 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Конвенция была подписана в Женеве еще в июне 1952 году и вступила в силу в 1955 году. Ее ратифицировали уже 55 государств, в том числе большинство стран Евросоюза, а также Израиль, Япония, Мексика и другие страны.

Конвенция устанавливает новые правила расчета пенсии. Таким образом, она будет исчисляться в зависимости от средней заработной платы региона, а не в зависимости от прожиточного минимума региона. Так, согласно конвенции, пенсия должна составлять не менее 40% средней зарплаты гражданина.

Как отмечают в правительстве, пенсия сегодня и так замещает 40% заработка, однако если не реформировать пенсионную систему, то уровень замещения в 2025 году упадет до 23%. Это связано, в частности, с демографической ситуацией, из-за которой на одного пенсионера сегодня приходится чуть больше одного занятого гражданина. Поэтому, отмечают в правительстве, пенсии сегодня не могут быть увеличены до размера, который мог бы обеспечить гражданам достойное существование в старости.

В связи с этим правительство предлагает пенсионную реформу. В частности, речь идет об поэтапном увеличении пенсионного возраста для граждан РФ с 2019 года. Так, к 2034 году пенсионный возраст для женщин должен вырасти с текущих 55 лет до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.