Киев, 16 июня, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Властям Франции нужно усилить «давление» на Российскую Федерацию. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукопожатие. Порошенко

«Президент Украины (Порошенко) призвал усилить давление на РФ для скорейшего освобождения всех украинских «заложников», в том числе Олега Сенцова (режиссер)», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте украинского лидера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Крыму был задержан режиссер Олег Сенцов. Позже мужчина был приговорен к 20 годам колонии за организацию террористической ячейки.

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