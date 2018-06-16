Калининград, 16 июня, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Итак, Хорватия — Нигерия. В Калининграде. Причудливая связь. И матч обещает быть таким же причудливым.

Fanny Schertzer Лука Модрич

Хорваты умеют удивлять. Вспомните чемпионат мира — 2008. Тот самый, где хорваты заняли третье место. И играли за сборную такие люди, как Давор Шукер и Роберт Просинечки. Потом был спад, но за десяток лет у хорватов выросло новое поколение больших мастеров. Сегодня Калининград увидит, например, Луку Модрича и Марио Манджукича. Это уже много! А ведь есть ещё Иван Перишич да Шиме Врсалько.

У сборной Нигерии таких звёзд нет, хотя Виктор Мозес из лондонского «Челси» очень хорош. Зато есть Ахмед Муса, известный по выступлениям за ЦСКА, и Брайан Идову, представляющий пермский «Амкар», который как сообщало ИА REGNUM, перестал существовать. Идову выйдет на матч с первых минут.

Сборная Нигерии на этом чемпионате мира удивит вряд ли. Это не поколение Нванкво Кану и Джей-Джея Окочи. И Нигерии будет ещё труднее из-за того, что её болельщикам, как сообщало ИА REGNUM, не разрешили пронести на стадион кур. Магия отменяется. А вот хорваты на чемпионате мира либо провалятся, либо серьёзно так пошуршат уверенной ходьбой по отборочному турниру.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между сборными Нигерии и Хорватии начнётся в 22:00 по московскому времени.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Крамарич, Манджукич.

Нигерия: Узохо, Балогун, Трост-Эконг, Шеку, Идову, Ндиди, Микел, Мозес, Айуоби, Этебо, Игало.

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