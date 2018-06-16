Ярославль, 16 июня, 2018, 21:46 — ИА Регнум. В небе Ярославля состоялось авиационное представление в честь 55-летия первого полета женщины в космос, сообщает 16 июня корреспондент ИА REGNUM.

Youtube.com/user/A1ekce Цитата из видео «Авиашоу «Русские витязи». Ярославль»

Земляки Валентины Терешковой, первой в мире женщины-космонавта, смогли своими глазами увидеть выступление всемирно известной пилотажной группы «Русские витязи», одной из немногих, летающих на тяжелых боевых самолетах.

Высококвалифицированные военные летчики показали ярославцам, на что способен российский истребитель Су-30 в умелых руках.

Напомним, 16 июня 1963 года советский космонавт Валентина Терешкова совершила трёхсуточный полет вокруг Земли на космическом корабле «Восток-6», став первой в мире женщиной — космонавтом.

До сих пор она остается единственной в истории космонавтики женщиной, совершившей полет в одиночку.