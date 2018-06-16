Вашингтон, 16 июня, 2018, 21:40 — ИА Регнум. «Подчиненные России» военные у одного из сел в Донбассе якобы открыли «предупредительную стрельбу». Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Хезер Науэрт

«Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия (в воздух) для запугивания сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине», — написал дипломат.

Отметим, что Науэрт так и не привела каких-либо доказательств того, чтобы якобы «связанные с Россией» военные являются участниками данного инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СММ ОБСЕ начала свою работу на Украине 21 марта 2014 года. Целью наблюдательной миссии, в которой принимают участие граждане различных стран мира, является «беспристрастно и объективно» отражать происходящие на Украине события.

Читайте также: Миссия ОБСЕ в Донбассе требует «полного доступа» на территории ДНР