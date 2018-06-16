Москва, 16 июня, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Власти готовы пойти на уступки в вопросе повышения пенсионного возраста, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), участвовавший в заседании Трехсторонней комиссии, где обсуждалась правительственная инициатива.

Женщина в возрасте

«Интересно другое: и Шмаков (ФНПР) и Шохин (РСПП) заявили, что повышение пенсионного возраста не может быть неравномерным между мужчинами и женщинами. Проще говоря, если повышать, то на одинаковое число лет и тем, и этим», — отметил Шеин в соцсети.

Подобная синхронность и конкретность не бывает случайной, уверен парламентарий.

«На фоне вчерашней утечки из Кремля, что власть готова внести изменения в конструкцию закона, это означает: уступка +5 лет женщинам вместо +8 лет женщинам уже обозначена», — уверен депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет.