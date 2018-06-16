Москва, 16 июня, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В Госдуме обратили внимание на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, сказанные на заседании трехсторонней комиссии, где обсуждались законопроекты о пенсионной реформе.

Vitalykuzmin.net Росгвардия

Речь шла про пенсионный возраст военных, полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСБ и МЧС, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Из сегодняшнего заявления вице-премьера Голиковой на заседании РТК: «На данном этапе мы не собираемся повышать пенсионный возраст военным и приравненным к ним лицам». Здесь главные слова «на данном этапе», естественно», — написал Шеин в соцсети.

Правительство предложило увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет.