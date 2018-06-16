Саранск, 16 июня, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Расхожая формулировка: «Команда не заслуживала поражения». Но в ней, этой фразе, не так чтобы всё однозначно. Заслуживали ли перуанцы поражения в матче со сборной Дании? Нет, конечно. Кто видел игру — тот знает. А, с другой стороны, заслуживали. Потому что слишком много нервничали.

Steven Depolo Гол

Я писал перед матчем о том, что сборные Перу и Дании любят вспоминать прошлое, так как в нём они были лучше, чем в настоящем. Перуанцы не играли на чемпионатах мира 36 лет, датчане — 8 лет. К чему я вспомнил об этом? Да к тому, что опыт на чемпионатах мира значит слишком много.

Перуанцы играли намного лучше датчан, но всякий раз, когда нужно было решать момент, они начинали нервничать. И это — фактор опыта. Когда игрок Перу Кристиан Куэва в первом тайме, пробивая пенальти, начал подбирать ногу, я понял: он не забьёт. Он и не забил. А после не забивали Джефферсон Фарфан, Андре Каррильо и даже опытнейший, хоть и подпорченный кокаином Паоло Герреро.

Вспомнил я перед матчем и о сыне Петера Шмейхеле Каспере, достойном преемнике отца. К чему вспомнил? Да к тому, что Каспер сыграл за всю команду: он спас датчан, как минимум, от трёх верных голов. В результате гол, забитый темнокожим датчанином Юссуфом Поульсеном на 59-й минуте, оказался в матче единственным. Пас на него отдал лучший игрок Дании Кристиан Эриксен.

Порадоваться за датчан? Вряд ли. А вот порадоваться за Саранск, где проходил этот матч, стоит. 40 502 болельщика посетило этот грустный для перуанцев матч.

Ранее в группе С, как сообщало ИА REGNUM, сборная Франция со счётом 2:1 победила сборную Австралии благодаря голам Антуана Гризманна и Поля Погба.

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