Саранск, 16 июня, 2018, 20:54 — ИА Регнум. 16 июня на стадионе «Мордовия-Арена» между национальными сборными Перу и Дании был разыгран матч 1-го тура группы D в рамках Чемпионата Мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось минимальной победой европейской сборной со счётом 1:0.

Christian Bier Юссуф Поульсен

Единственный гол на 59-й минуте форвард «РБ Лейпцига» Юссуф Поульсен открыл счет, засмкнув передачу Кристиана Эриксена — 0:1.

Статистика матча (Перу/Дания)

Удары 13/8

Удары в створ 6/4

Владение 49%/51%

Фолы 10/16

Набрав 3 очка, сборная Дании поднялась на 2-ю строчку. Коллектив Перу без очков опустился на последнее место.

Составы на матч:

Перу: Гальесе, Родригес, Трауко, Рамос, Адвикула, Куэва, Тапиа, Каррильо, Йотун, Флорес, Фарфан.

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Далсгор, Квист, Ларсен, Делейни, Йоргенсен, Эриксен, Систо, Поульсен.

Главный арбитр матча: Бакари Гассама.

Предупреждения: Тапиа — 38, Делейни — 86, Поульсен — 90+4.

Незабитые пенальти: Куэва — 45.

Голы: Поульсен 59 — 0:1.