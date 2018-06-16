Москва, 16 июня, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Возраст членов семьи погибших военнослужащих, которые могут претендовать на пенсию по потере кормильца, будет увеличен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, это следует из законопроектов о пенсионной реформе, которые правительство внесло в Госдуму.

Василий Перов. Сцена на могиле. 1859

Сегодня в случае гибели военнослужащего в период прохождения военной службы по призыву или позднее из-за ранения или заболевания, его родным выплачивается пенсия по случаю потери кормильца. Получать ее могут, в частности, родители военнослужащего старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

В связи с предложением повысить пенсионный возраст для граждан РФ правительство также предлагает внести изменения и в правила выплаты пенсий родителям военнослужащего. Так, если закон будет принят, претендовать на пенсию по случаю потери кормильца смогут только родители военнослужащих, достигшие возраста 63 лет (для женщин) и 65 лет (для мужчин).

Как передавало ранее ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о налоговой и пенсионной реформе. В частности, чиновники предлагают поэтапно повысить пенсионный возраст для граждан РФ с 2019 года. К 2034 году пенсионный возраст для женщин должен достигнуть 63 лет, мужчин — 65 лет. Сегодня женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60.