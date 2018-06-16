Кабул, 16 июня, 2018, 20:45 — ИА Регнум. На востоке Афганистана в результате взрыва погибли более 25 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Трагедия произошла в субботу, 16 июня, в провинции Нангархар.

«Власти подтверждают, что в провинции Нангархар в результате теракта погибли 26 человек…, — говорится в сообщении телеканала в соцсети Twitter. — Еще 54 человека получили ранения».

Напомним, Афганистан страдает на протяжении многих лет от насилия со стороны боевиков, которые часто используют террористов-смертников.

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