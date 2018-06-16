Львов, Украина, 16 июня, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Пакет, который в помещение магазина бросил неизвестный мужчина, взорвался во Львове. Об этом сообщает Newsone со ссылкой на источники в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан, Украина, переворот, Киев

ЧП произошло в субботу, 16 июня, на улице Широкой.

«Неизвестный мужчина бросил пакет (в помещение магазина), после чего произошел взрыв и образовалось задымление», — отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. По последним данным, в результате взрыва никто не пострадал.

По версии следствия, орудием преступления стал взрывпакет для страйкбола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост преступлений и инцидентов с применением оружия и взрывных устройств на Украине отмечается с февраля 2014 года. По официальным данным МВД Украины, на территории страны в незаконном обороте находится более 2 млн единиц оружия.

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