Ярославль, 16 июня, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Очень необычно и красиво поздравил Валентину Терешкову с юбилеем легендарного полета глава Рыбинска Денис Добряков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С высоты 800 метров он спустился на парашюте на ярославскую Стрелку с букетом ромашек для первой женщины-космонавта.

Ribinsk.ru Букет ромашек прямо с неба

Летчик Ясави Хазипов, представляющий Рыбинский аэроклуб, выполнил фигуры высшего пилотажа в небе над Стрелкой. Главным сюрпризом стал прыжок с парашютом мэра Рыбинска, заслуженного мастера спорта, абсолютного чемпиона мира Дениса Добрякова. Он спустился с высоты 800 метров с букетом ромашек для Валентины Терешковой.

«Сегодня по-настоящему национальный праздник, которым должны гордиться все россияне, а жители Ярославии особенно. Наши женщины всегда были первые, и Валентина Владимировна Терешкова доказала это всему миру. Ту помощь, которую она сейчас оказывает региону, невозможно оценить. Чтобы добиться финансирования на берегоукрепление в Рыбинске, она дошла до президента, и наша благоустроенная набережная — ее заслуга. Искренне поздравляю, горжусь личным знакомством и благодарю за поддержку от всего города», — приводит слова Дениса Добрякова сайт администрации города Рыбинск.

Ribinsk.ru Букет ромашек прямо с неба

Ribinsk.ru Полет глава совершил в костюме

В течение всего дня в Ярославле проходили торжества, посвященные юбилею полета «Чайки». Эффектное авиашоу показали асы пилотажной группы «Русские витязи». В ярославском планетарии Валентина Терешкова провела сеанс радиосвязи с Донецком. В родном для «Чайки» посёлке Никульское утром освятили построенный храм Николая Чудотворца и открыли после большой реконструкции музей «Космос».