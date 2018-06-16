Киев, 16 июня, 2018, 20:22 — ИА Регнум. На Украине из-за высоких цен на голубое топливо остановил работу на неопределенный срок завод «Днепразот», который является одним из крупнейших предприятий химической промышленности страны. Об этом сообщил председатель правления завода Сергей Сидоров на странице в соцсети Facebook.

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«С 15 июня предприятие АО «Днепразот» вынужденно входит в простой на неопределенный срок, — написал Сидоров. — Предприятие (…) полностью остановлено».

По его словам, «отечественная химия» находится на грани уничтожения из-за политики государства, помноженной на внешние рыночные факторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд (МВФ) поставил перед Украиной два условия получения транша: повышение цен на газ для населения и создание антикоррупционного суда. Первое условие Украина выполнять пока не торопится, а вот второе условие Киев уже выполнил.

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