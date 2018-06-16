Санкт-Петербург, 16 июня, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Новым руководителем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга станет Евгений Панкевич, до сегодняшнего дня работавший заместителем главы администрации Московского района Санкт-Петербурга. Эту информацию петербургским СМИ ранее подтвердил сам Панкевич. Однако официальное распоряжение о его назначении пока не опубликовано. По словам чиновника, к работе в новой должности он приступит в понедельник, 18 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство в Петербурге

Место главы комитета стало вакантным в конце мая, когда проработавший около двух лет Андрей Мушкарев неожиданно был уволен с этого поста решением губернатора Георгия Полтавченко. Причины недовольства прежним председателем комитета руководство города не комментировало.

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Евгений Панкевич — не новичок в теме туризма. До работы в районной администрации он несколько лет был генеральным директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городское туристско-информационное бюро».

А еще он известен как сын председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Панкевича, ранее работавшего главой Красногвардейского района Петербурга и занимавшего важный пост в администрации предыдущего губернатора Валентины Матвиенко.

Новый руководитель пришел в комитет по развитию туризма в момент проведения чемпионата мира по футболу, от которого Петербург ожидает притока туристов и продвижения города среди иностранных путешественников, что должно положительно отразиться и на бюджете Северной столицы.

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Евгений Панкевич окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. В 2008—2010 годах работал в «Городском туристско-информационном центре», в 2010 — 2011 годах — в Комитете по инвестициям и стратегическим проектам. В 2011—2012 годах был советником главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

В 2012—2016 годах работал заместителем директора Государственного мемориального музея А.В.Суворова. В 2016—2018 годах возглавлял «Городское туристско-информационное бюро», после чего перешел на работу в администрацию Московского района.