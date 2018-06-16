Москва, 16 июня, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Возраст, после которого граждане РФ из числа малочисленных народов Севера, могут считаться нетрудоспособными, по предложению правительства должен быть увеличен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, это следует из пакета правительственных законопроектов о пенсионной реформе, внесенных в Госдуму.

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Так, сегодня нетрудоспособными из числа малочисленных народов Севера признаны женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. Вместо этого, правительство предлагает считать таковыми женщин, достигших 58 лет и мужчин, достигших 60 лет.

Таким образом, по предложению правительства, пенсионный возраст для граждан из числа малочисленных народов Севера будет увеличен настолько же, насколько и пенсионный возраст всех остальных граждан РФ — у женщин на восемь лет, у мужчин — на пять.

В связи с этим право на социальную пенсию граждане из числа малочисленных народов Севера также получат только по достижению 58 и 60 лет у женщин и мужчин соответственно.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов о налоговой и пенсионной реформе. Одним из предложений стало поэтапное повышение пенсионного возраста для граждан РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что повышение не коснется льготных категорий пенсионеров.

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