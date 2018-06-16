Москва, 16 июня, 2018, 19:57 — ИА Регнум. В центре российской столицы автомобиль такси въехал в толпу пешеходов. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Автомобильное колесо

ДТП произошло в субботу, 16 июня, в районе д. 5/2 по ул. Ильинка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 8 человек.

«Водитель автомобиля такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов», — передает вещатель.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, задержали водителя транспортного средства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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