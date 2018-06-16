Тула, 16 июня, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Бывший председатель Избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнев попал в ДТП в Тульской области. Как сообщил портал Go31, экс-глава избиркома сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Его супруга погибла.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным МЧС, сообщение о ДТП в Чернском районе поступило 16 июня в 12:21. На 289-м километре трассы М-2 «Крым» автомобиль, за рулем которого был Николай Плетнев, наехал на препятствие и перевернулся.

«Это ужасное стечение обстоятельств. Моя супруга погибла. Был за рулём своей машины», — цитирует слова пострадавшего Николая Плетнева Go31.

По информации издания, состояние Плетнева оценивается как тяжелое. Ему предстоит операция, для которой его из Павловска должны перевести либо в Тулу, либо в Белгород.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Николай Плетнев занимал пост председателя регионального избиркома 25 лет и ушел в отставку 22 мая 2018 года. Пост Плетнева занял его бывший заместитель Игорь Лазарев.