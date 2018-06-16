Анкара, 16 июня, 2018, 19:31 — ИА Регнум. На севере Ирака самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (PKK). Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

Взрывы прогремели в субботу, 16 июня, в районе Кандил.

«Уничтожены убежища, огневые точки и склады с боеприпасами (членов PKK)», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией, деятельность которой на территории страны запрещена. Курдские отряды сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства на протяжении многих лет.

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