Ярославль, 16 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В ходе встречи с президентом РФ Валентина Терешкова попросила главу государства не забирать у ярославцев губернатора Дмитрия Миронова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Http://www.kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Валентины Терешковой

Владимир Путин встретился с лётчиком-космонавтом Валентиной Терешковой. Глава государства лично поздравил Чайку со знаменательной датой — 55‑летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли, который состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток‑6» и продолжался почти трое суток.

В ходе встречи Валентина Терешкова подняла вопрос состояния Волги.

«Я бы ещё раз просила вернуться к нашей Волге — она цветёт. И конечно, великая русская река, так хочется, чтобы она всё‑таки оставалась Волгой-матушкой — и поилицей, и кормилицей. Невозможно на неё смотреть, когда она цветёт. Можно попросить Вас? Если Вы не возьмёте это под свой контроль, то это надолго может растянуться», — обратилась она к президенту.

Владимир Путин отметил, что программа по Волге есть, и пообещал, что этим будут заниматься.

Валентина Терешкова рассказала главе государства о том, что есть проблемы на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева.

«Он находится выше города Тутаева, производит лучшие авиационные масла. Но природы много, а мы не очень её бережём. До Волги уже дошло, но пока в воду не попало, а внутри, в земле сейчас делают проколы и видят, на какой глубине залегают эти зелёные масла. Это, конечно, большая угроза Волге, поэтому и поднимаем этот вопрос», — сказала она главе государства.

Тот обещал посмотреть этот вопрос.

Валентина Терешкова попросила Владимира Путина беречь себя и спросила: чем мы, ярославцы, можем помочь?

«Вы и так мне помогаете — губернатор хорошо работает», — ответил Владимир Путин.

«Спасибо за губернатора, мы им довольны. И люди к нему хорошо относятся, и, конечно, многое сделано», — сказала Валентина Терешкова.

«Он порядочный и работоспособный человек, в известной степени талантливый», — согласился Президент.

«Можно мы его пока не отдадим?» — спросила первая женщина-космонавт.

Владимир Путин ее успокоил:

«Недавно только пришёл — пусть работает», — ответил он.

16 июня в Ярославской области проходят торжества по случаю 55-летия полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Участие в них принял глава региона Дмитрий Миронов.

Среди почетных гостей праздника были также заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко, космонавты.