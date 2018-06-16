Саранск, 16 июня, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В Саранске встречаются сборные Перу и Дании. Для двух команд выход на чемпионат мира — уже большая радость. Ведь обе предпочитают говорить не о настоящем, а ностальгировать о прошлом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.

Сборная Перу. 1970

Сборная Перу не играла на чемпионатах мира 36 лет, а лучшие годы её пришлись на конец 70-х — начало 80-х. Тогда за перуанцев блистали легендарные нападающие Уго Сотиль и Теофило Кубильяс. Теперь же команду ведёт за собой нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан и ветеран Паоло Герреро, лучший бомбардир сборной за всю историю.

Воспоминания датчан — свежее. Они не играли на чемпионатах мира 8 лет, но главное их достижение — выигрыш чемпионата Европы 1992 года. Тогда в воротах датчан стоял человек-глыба Петер Шмейхель, а игру в нападении определяли легендарные братья Лаудрупы. Сейчас же в воротах — вот она преемственность! — стоит сын Петера — Каспер Шмейхель, в своё время сенсационно выигравший английскую премьер-лигу со скромным «Лестером».

Что ж, надеюсь на этом чемпионате мира сборные возродят свои славные традиции, а Саранск, меж тем, рад, что впервые принимает матчи международных сборных. Мог ли кто такое представить в этом небольшом городке России?

Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Трауко, Родригес, Тапиа, Куэва, Йотун, Флорес, Каррильо, Фарфан.

Дания: Шмейхель, Далсгор, Кьер, Квист, Кристенсен, Делейни, Систо, Поульсен, Йоргенсен, Эриксен, Ларсен.