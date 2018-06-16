Барнаул, 16 июня, 2018, 18:44 — ИА Регнум. По факту падения самолета Як-52 в Первомайском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Крушение легкомоторного самолёта

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня под Барнаулом потерпел крушение лёгкомоторный самолёт. ЧП произошло на 217 км трассы Р-256 вблизи поселка Новый.

Пилот, при выполнении фигуры высшего пилотажа, потерял управление и машина рухнула не землю. В результате инцидента погибли 2 человека.

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