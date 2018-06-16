Мурманск, 16 июня, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Научно-исследовательская яхта «Alter Ego» прибывает в Мурманск для финальной подготовки к экспедиции в Арктику. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мурманского рыбного торгового порта, к причалу которого пришвартуется судно.

Николай Пинегин. Новая Земля. В бухте Святого Фоки. 1914

«Наша экспедиция в этом году получила название «Открытый Океан: Архипелаги Арктики-2018», — рассказывает член экспедиции Александр Чичаев. — Работы пойдут по плану ассоциации «Морское наследие» на 2018 год».

Экспедиция преследует сразу несколько целей. В планах — мониторинг популяции белой чайки, занесенной в Красную книгу, мечение морских птиц на островах Баренцева моря в рамках совместного российско-норвежского проекта МОРТРЭК, исследование архипелага Земля Франца-Иосифа.

Исследователи также намерены оценить масштабы загрязнения российской Арктики пластиком. Это новая и растущая угроза, но состояние проблемы на этой территории еще не изучено.

По сведениям издания Nature Communications, за последние три года количество пластика в Арктике возросло в три раза. Как полагают эксперты, на которых ссылается СМИ, сейчас арктические льды хранят в себе около 12 млн фрагментов полимеров. В основном, они попадают туда со стороны Тихого океана, где находится крупное «мусорное пятно». Остальная часть приходится на судоходство.

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Мемориальная часть экспедиции традиционно связана с поисковым проектом «По следам «Двух капитанов», тем более, что в этом году исполняется 80 лет с начала публикации Романа Вениамина Каверина.

Предполагается, что уже 21 июня яхта «Alter Ego» выйдет из Мурманска в новое арктическое путешествие.

Добавим, что экспедиционный период в национальном парке «Русская Арктика» уже стартовал — первая группа уже находится в пути к месту сезонной полевой работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа для сопровождения туристов. Через неделю на архипелаг отправится ещё одна группа сотрудников «Русской Арктики». На острове Нортбрука в течение месяца они проведут ремонт сезонной полевой базы «Долина ветров», выполнят работы по мониторингу и описанию комплекса исторических памятников на мысе Флора.

«Значительная часть запланированных экспедиций — это продолжение нескольких видов работ, начатых в минувшие полевые сезоны, — сообщил директор национального парка Александр Кирилов. — Так, мы продолжим мониторинг ключевых видов зверей и птиц на севере Новой Земли и ключевых видов морских млекопитающих на Земле Франца Иосифа. Вновь отправляем экспедицию на остров Алджера (ЗФИ), чтобы с участием археологов провести исследование руин базового лагеря американской экспедиции под руководством Э. Болдуина 1901−1902 гг.».

Справка:

Национальный парк «Русская Арктика» располагается на территории Архангельской области (муниципальное образование городской округ «Новая Земля»). Постоянно проживающего населения в «Русской Арктике» нет. На территории «Русской Арктики» встречаются белые медведи, моржи, нерпы, гренландские тюлени, песцы и даже северные олени. В короткое серверное лето в парке растут 64 вида растений. Здесь выводят свое потомство до 20 видов полярных птиц.