Москва, 16 июня, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Правительство предлагает новый маневр и окончательно отказывается от так называемой стратегии 22/22, которая предполагала уравнивание ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и ставки страховых взносов в 22%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, это следует из пакета законопроектов, внесенных правительством РФ в Госдуму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение ПФР в Москве

В частности, теперь правительство предлагает снизить только ставку тарифа на обязательное пенсионное страхование до 22%. Сегодня эта ставка составляет 26%. Пониженный тариф приведет к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечают в правительстве. Так, в 2021 году в ПФР поступит на 615,38 млрд рублей меньше, чем планировалось ранее, в 2022 году — на 659,55 млрд рублей меньше, в 2023 году — меньше на 705,14 млрд рублей.

Однако, как отмечают в правительстве, установление новой ставки страховых взносов, которая в общей сложности составит 26% (а не 30%, как сейчас), позволит не компенсировать выпадающие доходы из федерального бюджета. Это в свою очередь сможет увеличить трансферт на обязательное пенсионное страхование. Так, в 2019 году он будет на 502,6 млрд рублей больше, а в 2020 году — на 554,1 млрд рублей.

Вместе с тем, правительство параллельно предлагает увеличить ставку НДС с 18 до 20%. По их расчетам, роста ставки налога принесет дополнительный доход в федеральный бюджет в размере 620 млрд рублей ежегодно, начиная с 2019 года.

Таким образом, новый маневр «26/20» позволит стабилизировать фискальную нагрузку на работодателей, которые сегодня уплачивают страховые взносы за своих работников.

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