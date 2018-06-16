Калуга, 16 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Сразу в 10 районах Калужской области власти объявили карантин по бешенству, сообщает 16 июня корреспондент ИА REGNUM по информации Комитета по ветеринарии при правительстве региона.

Лиса

Так, при лабораторном исследовании головного мозга мертвой лисицы в деревне Звизжи Дзержинского района специалистами было установлено, что животное было больно бешенством.

Также, бешенство было обнаружено у лисы, найденной в окрестностях деревни Ракитня Кировского района. Заболевание также подтверждено лабораторно.

Между тем, разносчиками болезни бешенства животных являются, в основном, лисы. Их в лесах области обитает порядка 3,5 тысяч. Для того, чтобы не допустить в регионе серьезной эпидемии, за истребление животных взялись охотники. К примеру, только зимой 2018 года в Бабынинском районе Калужской области было отстрелено более 60 лис.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по бешенству среди животных. Ежегодно в стране по поводу укусов животных обращается около 400 тыс. человек, из них порядка 250 тыс. нуждаются в антирабическом лечении. Бешенство является смертельным заболеванием, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

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