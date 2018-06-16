В Калужской области в 10 районах объявлен карантин по бешенству
Калуга, 16 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Сразу в 10 районах Калужской области власти объявили карантин по бешенству, сообщает 16 июня корреспондент ИА REGNUM по информации Комитета по ветеринарии при правительстве региона.
Так, при лабораторном исследовании головного мозга мертвой лисицы в деревне Звизжи Дзержинского района специалистами было установлено, что животное было больно бешенством.
Также, бешенство было обнаружено у лисы, найденной в окрестностях деревни Ракитня Кировского района. Заболевание также подтверждено лабораторно.
Между тем, разносчиками болезни бешенства животных являются, в основном, лисы. Их в лесах области обитает порядка 3,5 тысяч. Для того, чтобы не допустить в регионе серьезной эпидемии, за истребление животных взялись охотники. К примеру, только зимой 2018 года в Бабынинском районе Калужской области было отстрелено более 60 лис.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по бешенству среди животных. Ежегодно в стране по поводу укусов животных обращается около 400 тыс. человек, из них порядка 250 тыс. нуждаются в антирабическом лечении. Бешенство является смертельным заболеванием, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.
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