Исландия сдержала натиск сборной Аргентины — 1:1
Москва, 16 июня, 2018, 17:54 — ИА Регнум. 16 июня на стадионе «Открытие-Арена» между национальными сборными и был разыгран матч 1-го тура группы D в рамках чемпионата мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.
На 19-й минуте скоростной форвард «Манчестер Сити» Серхио Кун Агуэро открыл счет после прострела Маркуса Рохо в штрафную плошадь, мощным ударом пронзив сетку ворот — 1:0. Через 4 минуты Альфред Финнбогасон сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой Вильфредо Кабальеро — 1:1.
Статистика матча (Аргентина/Исландия)
Удары 20/7
Удары в створ 8/3
Владение 73%/27%
Фолы 9/14
На данный момент Аргентина и Исландия делят первую строчку группы D, имея по одному очку после первого тура.
Составы на матч:
Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Отаменди, Сальвио, Рохо, Маскерано, Билья, Меза, Месси, Ди Мария, Агуэро.
Исландия: Хальдерссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Халлфредссон, Финнбогасон.
Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.
Незабитые пенальти: Месси — 64.
Голы: Агуэро 19 — 1:0, Финнбогасон 23 — 1:1