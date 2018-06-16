Москва, 16 июня, 2018, 17:54 — ИА Регнум. 16 июня на стадионе «Открытие-Арена» между национальными сборными и был разыгран матч 1-го тура группы D в рамках чемпионата мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.

Tobias Klenze Исландский нападающий

На 19-й минуте скоростной форвард «Манчестер Сити» Серхио Кун Агуэро открыл счет после прострела Маркуса Рохо в штрафную плошадь, мощным ударом пронзив сетку ворот — 1:0. Через 4 минуты Альфред Финнбогасон сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой Вильфредо Кабальеро — 1:1.

Статистика матча (Аргентина/Исландия)

Удары 20/7

Удары в створ 8/3

Владение 73%/27%

Фолы 9/14

На данный момент Аргентина и Исландия делят первую строчку группы D, имея по одному очку после первого тура.

Составы на матч:

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Отаменди, Сальвио, Рохо, Маскерано, Билья, Меза, Месси, Ди Мария, Агуэро.

Исландия: Хальдерссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Халлфредссон, Финнбогасон.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Незабитые пенальти: Месси — 64.

Голы: Агуэро 19 — 1:0, Финнбогасон 23 — 1:1