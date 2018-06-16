Череповец, Вологодская область, 16 июня, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил в Череповце божественную литургию, после чего обратился к собравшимся верующим с проповедью, сообщает cherinfo.ru.

Cherinfo.ru Патриарх Кирилл совершает божественную литургию в Череповце

Люди стали скапливаться на площади с восьми утра, чтобы занять место поудобнее, верующие приехали из Суды, Мяксы и других ближайших населенных пунктов. Всего на богослужении собрались более 15 тысяч человек.

После богослужения патриарх Кирилл обратился к верующим:

«С особым чувством я совершил сегодня в Череповце божественную литургию. Здесь собралось много верующих, чтобы помолиться со мной. Посещение Череповца дает возможность соприкоснуться с совершенно особым местом святой Руси. Эти места вошли в историю нашего благочестия как Северная Фиваида. Череповец — замечательное место, город славен своими производствами. Хотел бы пожелать, чтобы материальное и техническое развитие непременно сопровождалось развитием духовным. Дабы не повторить печальных уроков истории. Дай Бог, чтобы дома нашего народа, Отечества устоялись на твердом камне веры!».

Напомним, сегодня начался двухдневный визит предстоятеля РПЦ на Вологодчину. Для патриарха Кирилла это первый визит в область.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита на Вологодчину патриарх посетит Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, которые были основаны еще в 14-м веке. Кроме того, глава Русской православной церкви намерен ознакомиться с деятельностью Вологодской духовной семинарии.

Завтра, 17 июня состоится богослужение на Кремлевской площади в Вологде.