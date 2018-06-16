Киев, 16 июня, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров обсудили ввод миротворческого контингента Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Украина. Самолет

«Собеседники (Порошенко и Макрон) обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН», — говорится в сообщении.

Напомним, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после госпереворота в Киеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин выдвинул идею ввода миротворческой миссии в Донбасс. При этом глава государства четко дал понять, что миротворцы должны находиться только на линии фронта в Донбассе «и ни на каких других территориях».

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