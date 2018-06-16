Москва, 16 июня, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Представители КПРФ и «Справедливой России» пробуют найти способ собрать необходимые для официальной регистрации в качестве кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы. Вадим Кумин и Илья Свиридов написали письмо в адрес независимых мундепов с просьбой о поддержке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как говорится в тексте обращения, который есть у агентства «Интерфакс», речь идет о главах и депутатах 16 муниципальных образований столицы, где заседают независимые парламентарии. Речь идет о Якиманке, Гагаринском, Коньково, Ломоносовском, Тверском, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненском, Хамовниках, Зюзино, Аэропорте, Арбате, Мещанском, Дорогомилово, Красносельском и Марьиной Роще.

Как говорится в письме, в ряде городских образований независимым депутатам удалось победить представителей «Единой Россией». Именно к ним и обращаются коммунист и эсер, отмечая, что на нынешних выборах главы города представлены три кандидата несистемной оппозиции, которые достойны поддержки.

По словам Кумина и Свиридова, они обладают «определенной поддержкой москвичей». В письме поясняется, что это — представитель «Яблока», Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

В обращении кандидаты призывают отдать за них голоса, так как «потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными». В обмен на согласие дать свои подписи, представители КПРФ И «СР» предлагают другим независимым кандидатам поддержку от представляемых ими партий.

Они призывают объединить усилия с тем, чтобы преодолеть «жесткие рамки федерального законодательства». Таким образом, уверены представители коммунистов и эсеров, удастся обеспечить реальную конкуренцию на предстоящих выборах градоначальника.

Напомним, для того, чтобы стать официальным кандидатом на пост столичного мэра, претенденту необходимо заручиться поддержкой не менее 110 мундепов из такого же числа городских образований. Выборы главы горда пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года. О своем желании участвовать в кампании уже заявили 16 человек. Действующий мэр Сергей Собянин также выдвинул свою кандидатуру, решив идти в качестве самовыдвиженца.