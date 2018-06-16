Москва, 16 июня, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные законопроекты о пенсионной и налоговой реформе в профильные комитеты Госдумы с тем, чтобы рассмотреть их на ближайшем заседании Совета Думы 18 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявили в секретариате Совета Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«В соответствии с процедурой, после рассмотрения на Совете Государственной Думы, проекты федеральных законов перед рассмотрением в первом чтении будут направлены в рассылку для обсуждения в течение месяца в регионах», — отмечают в секретариате Совета Госдумы.

Таким образом, законопроекты будут направлены в региональные заксобрания 18 июня. Это означает, что рассмотреть инициативы в первом чтении депутаты Госдумы смогут уже на пленарном заседании 19 июля.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Правительство 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов по пенсионной и налоговой реформе. В частности, в правительстве предлагают увеличить ставку налога на добавленную стоимость с существующих 18% до 20%. Кроме того, правительство также предлагает поэтапное увеличение пенсионного возраста граждан РФ. Если закон будет принят, то пенсионный возраст женщин РФ вырастет с 55 до 63 лет, а мужчин — с 60 до 65. Увеличение показателей будет поэтапным — с 2019 года пенсионный возраст будет ежегодно будет расти на год. Таким образом, показатели будут достигнуты к 2034 году.