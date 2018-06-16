Барнаул, 16 июня, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Лёгкомоторный самолёт, рухнувший сегодня под Барнаулом, был зарегистрирован на частное лицо. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор барнаульского аэроклуба ДОСААФ Николай Радостев, Як-52 принадлежал летчику первого разряда Барнаульского авиаспортклуба Сергею Кузнецову. По его словам, вылет был согласован, но, маловероятно, что техника могла быть неисправной.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Под Барнаулом разбился Як-52

Напомним, падение самолёта произошло сегодня, 16 июня, на 217 километре трассы Р-256 под Барнаулом. При выполнении фигуры высшего пилотажа пилот потерял управление и машина рухнула не землю. После падения самолет загорелся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Сергей Кузнецов и второй погибший пилот — Денис Колбин — подарили жителям Барнаула зрелищное авиашоу на День России. На скорости до 350 километров в час они выполняли перевороты, полупетли и петли, спирали, «этажерку», «зеркало», «бочку», «штопор», уходили в вертикаль.

Сегодня перед тем, как самолёт рухнул, лётчики выполняли «бочку».

Доследственную проверку ведет СУ СК РФ по Алтайскому краю.