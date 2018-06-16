Ростов-на-Дону, 16 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Донские казаки встретили в аэропорту «Платов» президента Швейцарии Алена Берсе. Политик прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать национальную сборную по футболу, которая в рамках ЧМ-2018 сыграет с Бразилией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Donland.ru Алена Берсе встречают хлебом-солью

Делегацию встретил губернатор Ростовской области Василий Голубев, с которым Берсе проведёт переговоры. Ожидается, что Швейцарский лидер встретится с игроками национальной сборной, посетит футбольную баталию на «Ростов Арене», а также ряд культурных мероприятий.

Напомним, матч на ростовском стадионе состоится 17 июня в 21:00.