Москва, 16 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Москве простились с народным артистом РФ, режиссёром, председателем комитета Госдумы РФ по культуре Станиславом Говорухиным. В церемонии прощания приняли участие президент России Владимир Путин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр культуры РФ Владимир Мединский, известные деятели культуры и представители политических кругов, родные и близкие актёра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин приносит соболезнования родным

Дарья Антонова ИА REGNUM Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая выражает соболезнования вдове режиссёра Галине Говорухиной

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский на церемонии прощания со Станиславом Говорухиным

Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года после продолжительной болезни. Церемония прощания с народным артистом прошла в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Президент РФ Владимир Путин лично выразил соболезнования вдове Станислава Говорухина Галине Говорухиной и возложил цветы к гробу режиссёра.

«Станислав Сергеевич был, конечно, человеком избранным, на нём была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать Господня, на нём она точно была и есть. Его звезда будет ярко светить на небесах, и миллионы людей будут помнить о нём. И в моём сердце он останется навсегда. Я приношу искренние соболезнования его родным, близким, его друзьям, коллегам и ученикам», — заявил он.

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В храме Христа Спасители собрались коллеги и друзья режиссёра, руководители фракций и депутаты нижней палаты парламента. Как отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, Станислава Говорухина отличал высокий профессионализм, внимание к людям и желание добиться справедливости.

«Все, чему посвятил себя Станислав Сергеевич, ему блестяще удалось», — подчеркнул он.

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Дарья Антонова ИА REGNUM После отпевания Станислава Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

После церемонии прощания и отпевания Станислав Говорухин был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, народный артист РФ Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после тяжёлой болезни. Он снял десятки ярких художественных кинолент, в том числе знаменитый пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», а также «Вертикаль», «Приключение Тома Сойера и Гекельберри Финна», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многие другие.

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