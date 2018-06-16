В Москве простились со Станиславом Говорухиным: фоторепортаж
Москва, 16 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Москве простились с народным артистом РФ, режиссёром, председателем комитета Госдумы РФ по культуре Станиславом Говорухиным. В церемонии прощания приняли участие президент России Владимир Путин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр культуры РФ Владимир Мединский, известные деятели культуры и представители политических кругов, родные и близкие актёра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года после продолжительной болезни. Церемония прощания с народным артистом прошла в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Президент РФ Владимир Путин лично выразил соболезнования вдове Станислава Говорухина Галине Говорухиной и возложил цветы к гробу режиссёра.
«Станислав Сергеевич был, конечно, человеком избранным, на нём была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать Господня, на нём она точно была и есть. Его звезда будет ярко светить на небесах, и миллионы людей будут помнить о нём. И в моём сердце он останется навсегда. Я приношу искренние соболезнования его родным, близким, его друзьям, коллегам и ученикам», — заявил он.
В храме Христа Спасители собрались коллеги и друзья режиссёра, руководители фракций и депутаты нижней палаты парламента. Как отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, Станислава Говорухина отличал высокий профессионализм, внимание к людям и желание добиться справедливости.
«Все, чему посвятил себя Станислав Сергеевич, ему блестяще удалось», — подчеркнул он.
После церемонии прощания и отпевания Станислав Говорухин был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, народный артист РФ Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после тяжёлой болезни. Он снял десятки ярких художественных кинолент, в том числе знаменитый пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», а также «Вертикаль», «Приключение Тома Сойера и Гекельберри Финна», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многие другие.