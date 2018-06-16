Калуга, 16 июня, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня на озере Мандрино в Малоярославецком районе Калужской области собрались юные рыболовы, чтобы «сразиться» в рамках ежегодного детского рыболовного фестиваля «В гостях у Карпа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал организатор фестиваля Анатолий Савин.

Юный рыбак

По его словам, фестиваль проводится уже в пятый раз. Главная цель мероприятия приобщить детей к рыбалке и к здоровому образу жизни.

Ежегодно популярность детского фестиваля «В гостях у Карпа» растет. Так, если в 2016 году участие в рыболовном турнире приняло участие 76 детей, то уже в 2017 году число выросло до 95. В этом году в рыбалке приняло участие порядка 130 детей возрасте от 7 до 17 лет.

Интересно, что по условиям турнира, забрасывать удочку и ловить рыбу юный участник должен самостоятельно, а взрослым разрешено лишь помогать подсаком.

Борьба между участниками в 2018 году проходила по двум номинациям: «Самая большая рыба», «Наибольший вес из трёх рыб». Традиционно был предусмотрен поощрительный приз — «За самую маленькую рыбку». Отрадно, что впервые в фестивале юных рыболовов участвовали дети из многодетных семей и воспитанники интернатов.

Для проголодавшихся юных рыболовов организаторы развернули полевую кухню, где повара из соседней воинской части приготовили рассыпчатую гречневую кашу с тушёнкой и сладким чаем.

«В 2018 году в рамках фестиваля «В гостях у Карпа» открылась «Школа юного рыбака». Для рыболовной школы выделили учебные классы в Малоярославце и Обнинске, а практические занятия будут проходить непосредственно на озерке в Мандрино», — заявил Анатолий Савин.

Напомним, детский рыболовный фестиваль «В гостях у Карпа» открывает в калужском регионе серию летних фестивалей на объектах сельского туризма. Они объединены в проект «Сельское лето 2018». Это семейные праздники, фестивали активного отдыха, конно-спортивный праздник и даже фестиваль охоты с подружейными собаками. Ряд мероприятий традиционны. Они проходят не первый год и их успели полюбить калужане и гости края.

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