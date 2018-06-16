Ушел из жизни дирижер Геннадий Рождественский
Москва, 16 июня, 2018, 16:44 — ИА Регнум. 87-летний дирижер, пианист и композитор Геннадий Рождественский скончался в Москве. Об этом сообщается на сайте Московской госфилармонии им. Чайковского.
Mosconsv.ru
Геннадий Рождественский
«Ректорат консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине… Геннадия Рождественского», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, народный артист СССР и лауреат Государственной премии РФ скончался после продолжительной болезни.
Дата и место похорон известного дирижера пока не сообщаются.
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