Москва, 16 июня, 2018, 16:44 — ИА Регнум. 87-летний дирижер, пианист и композитор Геннадий Рождественский скончался в Москве. Об этом сообщается на сайте Московской госфилармонии им. Чайковского.

Mosconsv.ru Геннадий Рождественский

«Ректорат консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине… Геннадия Рождественского», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, народный артист СССР и лауреат Государственной премии РФ скончался после продолжительной болезни.

Дата и место похорон известного дирижера пока не сообщаются.

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