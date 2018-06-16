Барнаул, 16 июня, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В пригороде Барнаула, неподалёку от аэроклуба «Лесной» в Бобровке при выполнении фигуры высшего пилотажа (Бочка) разбился самолёт с двумя пилотами на борту. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, один из пилотов не справился с управлением и самолёт рухнул в поле и загорелся.

Телеграмм группы 112 Под Барнаулом рухнул самолёт Як-52

Телеграмм группы 112 Спасатели тушат возгорание в разбившемся под Барнаулом Як-52

Предварительно установлено, что погибшим числится чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов. На его счету проведение нескольких авиащоу в Алтайском крае. Второй погибший — пилот Денис Колбин.