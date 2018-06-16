Москва, 3 июня, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Клаудия Шейнбаум, одержавшая победу на президентских выборах в Мексике, представляет правящую партию страны, поэтому её политика будет преемственной. Такое мнение 3 июня корреспонденту ИА Регнум высказал главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press Клаудия Шейнбаум

Кандидат от правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум объявила о своей победе на выборах президента страны. По предварительным результатам, которые были опубликованы Национальным избирательным институтом, отрыв от ближайшего соперника Сочитл Галвес превышает 30%.

Ивановский отметил, что победа активного деятеля правящей партии Клаудии Шейнбаум была ожидаемой. Он напомнил, что ранее она занимала пост мэра столицы Мексики, что является очень важным постом в стране. Кроме того, Шейнбаум является ученым-физиком и лауреатом коллективной Нобелевской премии по защите окружающей среды, давно занимается политической деятельностью.

По словам эксперта, успех Шейнбаум в значительной мере связан с высоким рейтингом уходящего президента Адреса Мануэля Лопеса Обрадора, который отличается чрезвычайной скромностью, резко сократил бюрократические расходы, обеспечил рост занятости, сокращение бедности и улучшение социальной ситуации в целом. Самой острой проблемой в стране остается высокий уровень насилия, связанного с наркотрафиком, однако на посту столичного мэра Шейнбаум добилась положительных сдвигов и в этой сфере. Мексиканцы надеются, что новый президент сможет распространить полученный опыт борьбы с организованной преступностью на всю территорию страны, пояснил главный научный сотрудник.

«Политика Шейнбаум будет преемственной, поскольку она является ближайшим соратником уходящего президента. Основные направления политики останутся прежними, она будет многовекторной. Мексика тесно связана с США, поскольку входит в Североамериканскую зону свободной торговли (USMCA), активно сотрудничает с Европейским союзом по борьбе с климатическими изменениями. Один из важнейших векторов — развитие связей с латиноамериканскими соседями как в рамках Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СELAC) и Тихоокеанского альянса, так и на двусторонней основе. Отношения с Россией, скорее всего, сохранятся на прежнем уровне. Основные разногласия связаны с оценкой ситуации на Украине, но Мексика готова сотрудничать с Россией по другим направлениям», — отметил эксперт.

Он высказал мнение, что вопрос, связанный с определёнными сложностями для российских граждан при поездках в Мексику или через Мексику, о котором ранее упомянул замглавы МИД России Сергей Рябков, будет решён. Он отметил, что эта техническая проблема скорее связана с ограничениями со стороны США, а не с политикой Мексики в отношении России.

Как передавало ИА Регнум, всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Граждане страны выбирали президента, а также 500 депутатов нижней палаты конгресса и 128 сенаторов. Кроме того, в регионах определяли восемь губернаторов и мэра столицы страны Мехико.

На пост президента страны баллотировались три кандидата. Клаудия Шейнбаум выступает от коалиции «Продолжим вместе творить историю» и является преемницей действующего главы Мексики. Её конкуренты — сенатор Сочитль Гальвес от альянса правых «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение».

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике. Он выразил надежду на то, что при новом руководстве Мексики отношения с Россией получат дальнейшее развитие, новый импульс. В том числе будет преодолен возникший в последнее время не очень приятный нюанс, связанный с определенными сложностями для российских граждан при поездках в Мексику или через Мексику.