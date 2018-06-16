Владимир, 16 июня, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Кандидатом в губернаторы Владимирской области от партии «Единая Россия» стала действующий глава региона Светлана Орлова. Такое решение 16 июня приняли делегаты конференции регионального отделения партии, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь владимирского отделения Юрий Борисов.

Kremlin.ru Светлана Орлова

Также в списке претендентов были депутаты Заксобрания Сергей Бородин и Светлана Мангушева.

«За Светлану Орлову проголосовало абсолютное большинство», — сказал Юрий Борисов.

Напомним, что ранее с кандидатом также определилась КПРФ. Представлять партию на выборах будет журналист Максим Шевченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Владимирской области пройдут 9 сентября 2018 года.

Светлана Орлова была назначена временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области в 2013 году. В сентябре этого года она приняла участие в выборах губернатора. На них она победила с результатом в 74,7% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Анатолий Бобров. За него проголосовали 10,6% избирателей