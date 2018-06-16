Калуга, 16 июня, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В Калужской области займутся возрождением местных православного храма Успения Пресвятой Богородицы и храма Вознесения Господня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

DonSimon Калужская область. Восстановление храма

16 июня в Доме культуры села Боровенск Мосальского района состоялась встреча членов попечительского совета по возрождению Храма Успения Пресвятой Богородицы с местными жителями.

Один из древнейших монастырей калужский земли — Боровенский Успенский мужской монастырь возник в начале XV века. Основателем обители значится блаженный Ферапонт — один из учеников Сергия Радонежского. В 1754 году была заложена двухэтажная каменная церковь с колокольней. Её строительство закончено к 1766 году по инициативе и с помощью Калужского казначея Ивана Петровича Беличева. 15 мая 1754 года она была освящена во имя Успения Божьей Матери.

17 июня у храма Вознесения Господня в селе Вознесенье Тарусского района намечен сход жителей для встречи с представителями попечительского совета, ведущего работу по возрождению древней обители.

Село Вознесение Тарусского района Калужской области с давних пор принадлежало роду Чаплиных. В 1784 году по их инициативе здесь была построена церковь с двумя приделами — во имя Вознесения Господня и иконы Казанской Божией Матери. Храм имел богатую библиотеку. В 30-х годах прошлого века он был закрыт, рукописи были уничтожены или бесследно исчезли. Храм сначала использовался под производственные помещения, потом был заброшен и наполовину разрушен.

После проведения комплексного обследования храм был признан подлежащим восстановлению, составлен план работ по реконструкции. В августе 2018 года исполнится пять лет с их начала. За эти годы многое изменилось. Храм и территория вокруг расчищены и поддерживаются в порядке, на молитву регулярно собираются верующие, а по большим праздникам совершаются молебны с Крестными ходами.

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