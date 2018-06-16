Оренбург, 16 июня, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Отстраненный от должности министра сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов 16 июня по решению Ленинского районного суда взят под стражу. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следственных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США В тюрьме

Почти два месяца Маслов проведет в СИЗО. Стоит отметить, что находящийся под следствием Михаил Маслов с 15 июня освобожден от должности министра на время расследования уголовного дела и вынесения по нему судебного решения.

Напомним, что экс-чиновника обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий. По версии силовиков, в 2015—2016 году селекционно-гибридному центру «Вишневский» выделялись более 100 млн рублей субсидий, которые были похищены. Резонансное уголовное дело расследует третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного следственного управления СК России.